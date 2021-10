La risata e la battuta che Vanessa Incontrada poteva evitare per il tapiro ad Ambra

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 14 ottobre 2021) IladAngiolini è stato ampiamente oggetto di critiche per la sua inopportunità. Ma anche la reazione di, che ha portato avanti battaglie contro il bullismo e gli attacchi gratuiti alle donne per il loro aspetto fisico, ha lasciato tanti spiazzati Sono passati pochi mesi da quando l’attrice era diventata testimonial Dolce&Gabbana dopo la copertina di “Vanity Fair” che la ritraeva completamente nuda con un messaggio di autostima e libertà rivolto non solo a se stessa ma a tutte le donne e a chiunque viva con disagio il rapporto col proprio corpo e che recitava “Nessuno mi può giudicare”. Proprio per la sua battaglia la frase che ha pronunciato durante il servizio in cui Valerio Staffelli ha consegnato ild’oro adAngiolini a tante ...