La prova di forza dei soldati di Kim Jong-un: martellate sulle mani, mattoni distrutti a testate e… (Video) (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott — Un dimagrito e visibilmente soddisfatto Kim Jong-un applaude all’esibizione di arti marziali estreme dell’esercito della Corea del Nord avvenuta lunedì e diffusa trionfalmente dai media di Stato. In completo blu, cravatta ghiaccio e camicia bianca il leader si lascia scappare più di un sorriso alle dimostrazioni di forza sovrumana dei soldati del regno eremita. Kim Jong-Un e la prova di forza dei militari Lastre di marmo vanno in frantumi su pettorali d’acciaio come se fossero fatte di zucchero. mattoni appoggiati sulle teste vengono distrutti a martellate senza che i militari battano ciglio. Tubi di ferro piegati con il collo, bastonate sulle gambe, fino ad arrivare al soldato che, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott — Un dimagrito e visibilmente soddisfatto Kim-un applaude all’esibizione di arti marziali estreme dell’esercito della Corea del Nord avvenuta lunedì e diffusa trionfalmente dai media di Stato. In completo blu, cravatta ghiaccio e camicia bianca il leader si lascia scappare più di un sorriso alle dimostrazioni disovrumana deidel regno eremita. Kim-Un e ladidei militari Lastre di marmo vanno in frantumi su pettorali d’acciaio come se fossero fatte di zucchero.appoggiatiteste vengonosenza che i militari battano ciglio. Tubi di ferro piegati con il collo, bastonategambe, fino ad arrivare al soldato che, ...

Advertising

LiaQuartapelle : Meloni e FdI stanno dando una notevole prova di immaturità politica. Per evitare di chiarire una volta per tutte la… - InvisibleMons19 : RT @ilpetulante: È una prova di forza, una prova di obbedienza per il nuovo stile di vita basato sul credito sociale. Se si cede si verrà d… - DiPint3 : RT @ilpetulante: È una prova di forza, una prova di obbedienza per il nuovo stile di vita basato sul credito sociale. Se si cede si verrà d… - PuniFra : RT @ilpetulante: È una prova di forza, una prova di obbedienza per il nuovo stile di vita basato sul credito sociale. Se si cede si verrà d… - eleaugusta : RT @ilpetulante: È una prova di forza, una prova di obbedienza per il nuovo stile di vita basato sul credito sociale. Se si cede si verrà d… -