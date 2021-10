La pretesa di censurare le citazioni e noi che la assecondiamo qui sopra

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Quando si tratta dell’arte di comunicare, quelli bravi li riconosci facilmente: rileggi loro roba di trent’anni prima, e ci trovi dentro l’indignazione dell’altroieri. Se siete stati vivi e senzienti nel Novecento, è assai probabile che anche voi abbiate annuito fino a slogarvi il collo di fronte a “Tutti da Fulvia il sabato sera”, la striscia di Pericoli e Pirella che usciva su Repubblica in quel secolo breve in cui le edicole erano una meta ambita dai ventenni e non un relitto per vecchi brontoloni. Lo scandale du jour di ieri era allora roba da pagine culturali, non da campionato dei cuoricini e dei mipiace; ora, che viviamo nelle storie di Instagram e quelli bravi sono morti o comunque avrebbero diritto di riposarsi, per lo scandale du jour che vado a illustrarvi oggi (cominciato l’altroieri: domani non se ne ricorderà più nessuno) c’è un perfettissimo “Tutti da Fulvia”. È del ...