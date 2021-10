La poliziotta No Green Pass smaschera la Lamorgese: “Tutti sapevano che sabato c’erano gli estremisti” (video) (Di giovedì 14 ottobre 2021) La vice questore Alessandra Schilirò, sospesa dalla polizia dopo aver partecipato alla manifestazione No Green Pass di piazza San Giovanni nel settembre scorso, ieri è tornata in tv all’Arena di Massimo Giletti. “Ho un certificato che mi potrebbe far avere l’esonero vaccinale, ma per me il Green Pass è inconcepibile. La manifestazione no Green Pass di sabato scorso? E’ stato un flop clamoroso”, ha sintetizzato la Schilirò. La poliziotta No Green Pass e gli infltrati violenti Ma lei a quella manifestazione non è andata, e non per paura: “Non sono andata a Roma, sabato – dice la Schilirò – perché sapevo che in piazza ci sarebbero stato degli estremisti, oggi si sa tutto con i social, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) La vice questore Alessandra Schilirò, sospesa dalla polizia dopo aver partecipato alla manifestazione Nodi piazza San Giovanni nel settembre scorso, ieri è tornata in tv all’Arena di Massimo Giletti. “Ho un certificato che mi potrebbe far avere l’esonero vaccinale, ma per me ilè inconcepibile. La manifestazione nodiscorso? E’ stato un flop clamoroso”, ha sintetizzato la Schilirò. LaNoe gli infltrati violenti Ma lei a quella manifestazione non è andata, e non per paura: “Non sono andata a Roma,– dice la Schilirò – perché sapevo che in piazza ci sarebbero stato degli, oggi si sa tutto con i social, ...

