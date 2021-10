La Padrina – Parigi ha una nuova regina | il fenomeno cinematografico Isabelle Huppert non sbaglia un colpo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 ottobre 2021) L’abbiamo appena vista al Festival di Venezia ne Les promesses dove interpreta un’arrembante machiavellica anche se infine altruistica sindaca di un municipiono. A breve la rivedremo nei panni di Costanza Sforza Colonna nel Caravaggio di Michele Placido. Da giovedì 14 ottobre sarà invece nelle sale italiane come protagonista de La. Parliamo della 68ennenaturale che fatichiamo a ricordare in una posa gratuita, in un ruolo sballato, in un film sgangherato. Intendiamoci con Laha unail rischio dell’intoppo era elevato. Perché trattasi di una specie di poliziesco che si trasforma subito in commedia grazie a un disincanto e un ritmo ...