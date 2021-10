La Norvegia “green” riparte dalle sue autostrade (Di giovedì 14 ottobre 2021) Oltre 7,8 miliardi di euro da spendere entro la fine del 2021. È questa la somma messa a budget dal governo norvegese per la riqualificazione della rete di trasporto stradale, uno snodo chiave nella politica di rilancio infrastrutturale del paese. Da mesi, la Norwegian Public Road Administration è al lavoro per velocizzare l’apertura di nuovi cantieri dalla costa Est a quella Ovest. Tra le grandi opere previste c’è il rifacimento della E39, l’autostrada dei fiordi che corre per una lunghezza di quasi 1.300 chilometri. E poi ci sono le altre opere strategiche come il “RV.555 Sotra Connection PPP Project”, una rete autostradale che servirà la contea di Vestland attraverso la costruzione di 9 chilometri di strada, un ponte sospeso di 900 metri e un tunnel, sottopassi stradali e pedonali, ponti, piste pedonali e ciclabili. Alla realizzazione di quest’opera partecipa anche il Gruppo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) Oltre 7,8 miliardi di euro da spendere entro la fine del 2021. È questa la somma messa a budget dal governo norvegese per la riqualificazione della rete di trasporto stradale, uno snodo chiave nella politica di rilancio infrastrutturale del paese. Da mesi, la Norwegian Public Road Administration è al lavoro per velocizzare l’apertura di nuovi cantieri dalla costa Est a quella Ovest. Tra le grandi opere previste c’è il rifacimento della E39, l’autostrada dei fiordi che corre per una lunghezza di quasi 1.300 chilometri. E poi ci sono le altre opere strategiche come il “RV.555 Sotra Connection PPP Project”, una rete autostradale che servirà la contea di Vestland attraverso la costruzione di 9 chilometri di strada, un ponte sospeso di 900 metri e un tunnel, sottopassi stradali e pedonali, ponti, piste pedonali e ciclabili. Alla realizzazione di quest’opera partecipa anche il Gruppo ...

Norvegia, perché Støre sostiene lotta a cambiamenti climatici ma continua trivellazioni? Il nuovo governo norvegese guidato da Jonas Gahr Støre punta allo zero netto entro il 2050 ma non rinuncia a nuove trivellazioni ...

