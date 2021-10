La Meloni fuori controllo. Olio di ricino e manganello contro la Lamorgese. Per la leader dell’opposizione gli scontri di Roma favoriti dalla ministra. Che la zittisce: “Evitato il peggio” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Arrivò a dare del “criminale” all’allora premier Giuseppe Conte. Giorgia Meloni non è nuova a uscite di veemenza verbale di un certo livello. E nell’attacco lanciato ieri alla Camera al ministro dell’Interno (leggi l’articolo – qui il video), Luciana Lamorgese, per le violenze avvenute sabato scorso a Roma (leggi l’articolo), la leader di FdI ha toccato vette di inusitata durezza lanciando accuse pesanti e gravi. è arrivata ad evocare gli anni più difficili per il Paese: “Lamorgese sapeva e non ha fatto nulla, è strategia della tensione”. CONTESTO. Rispondendo all’interrogazione di Fratelli d’Italia, nel corso del question time a Montecitorio, il numero uno del Viminale – che il 19 ottobre terrà un’informativa dettagliata che si avvarrà delle relazioni chieste al capo della Polizia e al prefetto di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Arrivò a dare del “criminale” all’allora premier Giuseppe Conte. Giorgianon è nuova a uscite di veemenza verbale di un certo livello. E nell’attacco lanciato ieri alla Camera al ministro dell’Interno (leggi l’articolo – qui il video), Luciana, per le violenze avvenute sabato scorso a(leggi l’articolo), ladi FdI ha toccato vette di inusitata durezza lanciando accuse pesanti e gravi. è arrivata ad evocare gli anni più difficili per il Paese: “sapeva e non ha fatto nulla, è strategia della tensione”. CONTESTO. Rispondendo all’interrogazione di Fratelli d’Italia, nel corso del question time a Montecitorio, il numero uno del Viminale – che il 19 ottobre terrà un’informativa dettagliata che si avvarrà delle relazioni chieste al capo della Polizia e al prefetto di ...

