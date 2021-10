La giustizia fa luce ma il suo faro… perde pezzi (FOTO) (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Mentre la giustizia accende un faro sulla città, il faro della giustizia… perde pezzi. La torre, simbolo della cittadella giudiziaria disegnata da Chipperfield, urge di manutenzione. Ancora una volta una delle mattonelle smaltate in ceramica si è staccata, frantumandosi al suolo. Danno piccolo, certamente riparabile con la sostituzione del manufatto. In tempi rapidi, però: certamente non potrà passare l’immagine della mancata cura del simbolo della giustizia salernitana. Anche perchè, oramai da tempo, quel faro non emette più il fascio di luce pensato da chi lo ha progettato e (anche) per irradiare il quale, la torre era stata costruita. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Mentre laaccende un faro sulla città, il faro della. La torre, simbolo della cittadella giudiziaria disegnata da Chipperfield, urge di manutenzione. Ancora una volta una delle mattonelle smaltate in ceramica si è staccata, frantumandosi al suolo. Danno piccolo, certamente riparabile con la sostituzione del manufatto. In tempi rapidi, però: certamente non potrà passare l’immagine della mancata cura del simbolo dellasalernitana. Anche perchè, oramai da tempo, quel faro non emette più il fascio dipensato da chi lo ha progettato e (anche) per irradiare il quale, la torre era stata costruita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** La #Giustizia fa luce ma il suo #FARO... perde pezzi (FOTO) ** - PrvaZylm : @MMaryamary E in tutto questo dio che c'entra? Non bisogna credere in dio per forza per essere dalla parte della lu… - TeleradioNews : Ancora una volta una testata nazionale prestigiosa quale è 'Panorama' attinge alla conclamata saggezza del noto avv… - TeleradioNews : Ancora una volta una testata nazionale prestigiosa quale è 'Panorama' attinge alla conclamata saggezza del noto avv… - CarolineAMajor : La tua lotta per Dayane e per la giustizia è commovente, @14Cannavo! Come donna ti ringrazio per la tua voce e dedi… -