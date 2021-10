La giunta di Zingaretti finanzia i fasciti Autogol della Regione Lazio

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 14 ottobre 2021) La sinistra “i fascisti li mette al muro” dicono nelle manifestazioni, “fuori dall’arco costituzionale”, sì ma nei discorsi da salotto perché un fascista in casa serve sempre. E lo si. A poche ore dall’entrata in vigore del Green Pass, paravento per nascondere la terrificante gestionepandemia fatta dal governo italiano con all’attiv Segui su affaritaliani.it