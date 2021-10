La figlia di Ambra difende la Angiolini | La colpa è di chi tradisce in ogni senso possibile

(Di giovedì 14 ottobre 2021) 'Gentile e coraggiosa la mia Jolanda' commenta. Per l'attrice è finita una storia d'amore ed è iniziata una nuova da single, ma ci vuole tempo per metabolizzare e ripartire. Tutti ...

Advertising

Corriere : Ambra Angiolini, la fine dell’amore con Allegri, il post della figlia Jolanda: cosa è ... - RosaSweetHome : RT @claudoe: Sto leggendo cose meschine sulla vita privata di #Ambra e sul tapiro che quei “signori” di Striscia hanno pensato di consegnar… - VanityFairIt : La diciassettenne Jolanda, ferita dal tapiro ricevuto dalla mamma dopo la notizia della rottura con l'allenatore, h… - IleniaC80 : RT @claudoe: Sto leggendo cose meschine sulla vita privata di #Ambra e sul tapiro che quei “signori” di Striscia hanno pensato di consegnar… - clalala26 : RT @radionorba: “Perché il tapiro? Mia mamma si è fidata della persona con cui stava. Era necessario infierire?” -

Ultime Notizie dalla rete : figlia Ambra

Il racconto delladie Francesco Renga è preciso e puntuale nelle Stories: 'Oggi la mamma ha ricevuto un Tapiro in seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla fine della sua ...A sostenerlo è ladi, Jolanda Renga, che si è esposta mediaticamente in difesa della madre con un messaggio sui social network, dove ha messo in chiaro la situazione: 'Oggi la mia mamma ...Dopo l’anticipazione del settimanale Chi, che parlava di fine della relazione dopo 4 anni, la Angiolini ha ricevuto il Tapiro dalle mani di Valerio Staffelli per la trasmissione “Striscia la Notizia”.La figlia della showgirl non prende bene la stoccata di Strisica la Notizia. Tapiro Ambra, polemica sui social ...