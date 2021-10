La figlia di Ambra Angiolini difende la mamma: “La colpa è di chi tradisce” (Di giovedì 14 ottobre 2021) La figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga difende la mamma, in seguito alla fine della storia d’amore con Massimiliano Allegri La figlia di Ambra Angiolini, Jolanda Renga, difende sua mamma. Per l’attrice romana, infatti, non è affatto un bel periodo dato che ha visto naufragare la sua storia d’amore con Massimiliano Allegri, il famoso allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. Tutti si focalizzano sull’addio ma nessuno si sofferma su ciò che Ambra può provare, sul dolore e sui sentimenti di delusione che, in questo preciso istante, attraversano ogni fibra del suo corpo. Jolanda, infatti, afferma: “La colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia, e ... Leggi su zon (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ladie Francesco Rengala, in seguito alla fine della storia d’amore con Massimiliano Allegri Ladi, Jolanda Renga,sua. Per l’attrice romana, infatti, non è affatto un bel periodo dato che ha visto naufragare la sua storia d’amore con Massimiliano Allegri, il famoso allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. Tutti si focalizzano sull’addio ma nessuno si sofferma su ciò chepuò provare, sul dolore e sui sentimenti di delusione che, in questo preciso istante, attraversano ogni fibra del suo corpo. Jolanda, infatti, afferma: “Laè di chi si fida o di chila fiducia, e ...

