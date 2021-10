La figlia di Ambra Angiolini contro Massimiliano Allegri ha tradito mia madre (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nella fine della storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è intervenuta la figlia Jolanda Renga, ha pubblicato un post su Instagram dopo che dopo la rottura della coppia. Jolanda Renga contro Allegri «Ha tradito mia mamma». Dopo la consegna del tapiro di Striscia la Notizia, la figlia dell’attrice e del cantante Francesco Renga Leggi su people24.myblog (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nella fine della storia d’amore traè intervenuta laJolanda Renga, ha pubblicato un post su Instagram dopo che dopo la rottura della coppia. Jolanda Renga«Hamia mamma». Dopo la consegna del tapiro di Striscia la Notizia, ladell’attrice e del cantante Francesco Renga

Advertising

rtl1025 : ?? #Tapiro ad #Ambra Angiolini per la fine della sua relazione con #Allegri. La scena è andata in onda ieri sera a… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Come ha scritto la figlia di Ambra Angiolini, cosa c'è di perdente nell'amare e nel fidarsi? La consegna del #tapiro da… - Luca_zone : «Le proteste della figlia di Ambra e l’equivoco sul Tapiro di #Striscialanotizia. Tutti indignati, ma solo stavolta… - ve10ve : RT @ProfCampagna: Come ha scritto la figlia di Ambra Angiolini, cosa c'è di perdente nell'amare e nel fidarsi? La consegna del #tapiro da… - ercanarobono : RT @PaulineGoddess8: Questa ragazza, Iolanda Renga, figlia di #AmbraAngiolini ha ragione da vendere. #Ambra #Tapiro -