La fidanzata di Amedeo Goria replica a Guenda e Manila Nazzaro

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Vera Miales controNon si placano le polemiche intorno a Vera Miales,di, che di recente aveva fatto tanto parlare di sé per una presunta gravidanza. A far rimbalzare i gossip delle immagini pubblicate da Fanpage che mostravano un pancino sospetto. Al Grande Fratello Vip, reality a cui L'articolo proviene da Novella 2000.

Gf Vip, Vera Miales zittisce Manila e Guenda Vera Miales , giovanediGoria , ha catalizzato l'attenzione dei fan del Grande Fratello Vip , quando alcuni scatti l'hanno immortalata ...Vera Miales, ladiGoria , è tornata a farsi viva. Dopo la visita al Grande Fratello Vip in abito da sposa la modella e imprenditrice 36enne è riapparsa sui social network. Su Instagram ha condiviso ...L’ingresso di Vera Miales nella casa del Grande Fratello Vip, con tanto di abito da sposa, ha lasciato tutti perplessi. Dopo l’incontro con Amedeo Goria, che ha scoperto di non essere in procinto di d ...E' ritornata a farsi sentire Vera Miales e, dopo la sua comparsa al Gf Vip, ha risposto alle critiche di Guenda Goria. Parole durissime.