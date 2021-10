La Difesa europea sarà ancora franco-tedesca?

Leggi su formiche

(Di giovedì 14 ottobre 2021) L’intesasullareggerà l’urto dell’onda Spd-Verdi? Cosa cambierà per le ambizioni di “autonomia strategica” del Vecchio continente? E la Francia riuscirà a mantenere le redini del dibattito anche nella corsa alle presidenziali di aprile 2022? Utili spunti di risposta arrivano dall’analisi di Pierre Morcos, diplomatico francese e visiting fellow del Center for Strategic and International Studies (Csis), autorevole think tank di Washington. Per quest’ultimo ha pubblicato un commento sul futuro della collaborazionenel campo dellae sicurezza, partendo dalla consapevolezza che l’intesa tra Parigi e Berlino sia (e) “d’importanza storica per l’Europa”. I RAPPORTI Quando si tratta die sicurezza, spiega ...