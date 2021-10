La difesa di Castellino | «Nessuna manifestazione non autorizzata | la polizia ci ha scortato fino alla Cgil»

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Il leader romano di Forza Nuova, Giuliano, si difende dall’accusa di devastazione e saccheggio della sede nazionale della. E lo fa toccando un punto che potrebbe risultare delicatissimo persino per il Viminale, già messo sotto accusa dal centro destra tutto. Sabato pomeriggio, dopo il suo appello dal palco «andiamo ad occupare la» non solo ci sarebbe stata una trattativa con il funzionario di pubblica sicurezza presente a piazza del Popolo. Laavrebbe addirittura accettato, almeno in un primo momento, di lasciar muovere il corteo verso corso Italia. «Laera in testa, abbiamo parlato più volte con i funzionari» dice il militante dell’estrema destra. Durante il percorso sarebbe salita la tensione, dice, ...

Tensioni, è la versione di, che però non sono arrivate al punto di bloccare la manifestazione. Una volta all'ingresso di Corso Italia, il neofascista dice di aver "chiesto di vedere il ...Lanel question time alla Camera: arrestare Giulianoavrebbe creato disordini. Giorgia Meloni attacca: "Non siamo un Parlamento di imbecilli, è strategia della tensione". Il militante ...