La danza al museo di Pontecagnano

"Contaminazioni 0.4 – interni d'artista" è il titolo del percorso tersicoreo che venerdì 15 ottobre, dalle 19 alle 22, sarà proposto al museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano. Quattro saranno le coreografie che accompagneranno i visitatori alla ri-scoperta degli importanti reperti che provengono dal centro villanoviano ed etrusco-campano di Pontecagnano. A firmare le coreografie dei maestri di danza del calibro di Claudio Malangone per Borderline danza, Hilde Grella per Cantiere danza, Ylenia Ippolito per World Dance ed Antonella Iannone per Campania danza. danza sì e con la voce recitante dell'attore Roberto Lombardi e con la musica della flautista Valeria Iannone. In apertura ci saranno i saluti istituzionali della direttrice del ...

