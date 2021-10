La Cassazione: il saluto fascista 'non è reato alle commemorazioni'. Assolti quattro imputati (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il saluto fascista , in un contesto 'commemorativo', non è reato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione annullando senza rinvio 'perché il fatto non sussiste' la condanna in appello dei quattro ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il, in un contesto 'commemorativo', non è. Lo ha stabilito la Corte diannullando senza rinvio 'perché il fatto non sussiste' la condanna in appello dei...

Advertising

fattoquotidiano : Milano, fecero il saluto romano al Cimitero Maggiore: assolti in quattro. Per la Cassazione “Non è reato in contest… - Adnkronos : Il saluto fascista non è reato: il caso di Milano, ecco la sentenza. - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Milano, fecero il saluto romano al Cimitero Maggiore: assolti in quattro. Per la Cassazione “Non è reato in contesto c… - Peppezappulla : RT @TELADOIOLANIUS: Saluto fascista al cimitero di Milano, per la Cassazione non è reato. Chissà come gli brucia il culo a Letta, Bersani e… - TELADOIOLANIUS : Saluto fascista al cimitero di Milano, per la Cassazione non è reato. Chissà come gli brucia il culo a Letta, Bersa… -