La Casa di Carta: l'ultima parte dal 3 dicembre solo su Netflix (Di giovedì 14 ottobre 2021) La Casa di Carta. Finalmente l'attesa è finita, dal 3 dicembre solo su Netflix, arriva l'ultima parte della serie più ambita dal grande pubblico amatoriale La Casa di Carta è una serie televisiva spagnola, ideata da Alex Pina Calafi produttore, sceneggiatore e regista televisivo. La Casa di Carta racconta di un criminale che ha come piano quello di rapinare la Zecca Reale della Spagna. Per fare ciò però l'uomo assolda otto persone che lo aiutino nell'impresa. Con una sola regola, che nessuno deve sapere nulla dell'altro. Di fatti per riconoscersi si soprannominano con i nomi delle città. solo lui essendo la mente del piano, si fa chiamare il " professore " personaggio interpretato ...

