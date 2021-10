La Casa di Carta 5 Seconda Parte, anticipazioni, trama e primo teaser trailer (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo la prima Parte, i fan della serie tv di successo di Netflix La Casa di Carta non vedono l’ora di scoprire cosa ne sarà della banda e della rapina nella Banca di Spagna. Ancora poche settimane di attesa, poi finalmente verrà pubblicata la Seconda e ultima Parte, con il gran finale che lascerà tutti senza parole. View this post on Instagram A post shared by Netflix Italia (@netflixit) La Casa di Carta 5: quando esce la Seconda Parte? anticipazioni e trama La Seconda Parte della Casa di Carta verrà pubblicata il prossimo 3 dicembre su Netflix, con gli ultimi e imperdibili 5 episodi, quelli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo la prima, i fan della serie tv di successo di Netflix Ladinon vedono l’ora di scoprire cosa ne sarà della banda e della rapina nella Banca di Spagna. Ancora poche settimane di attesa, poi finalmente verrà pubblicata lae ultima, con il gran finale che lascerà tutti senza parole. View this post on Instagram A post shared by Netflix Italia (@netflixit) Ladi5: quando esce laLadelladiverrà pubblicata il prossimo 3 dicembre su Netflix, con gli ultimi e imperdibili 5 episodi, quelli ...

