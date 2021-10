“La casa di carta 5”: l’ultimo trailer della grande battaglia finale (Di giovedì 14 ottobre 2021) La casa di carta, serie tv prodotta da Netflix che dal 2017 ha appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo, è ufficialmente arrivata al capolinea. Il 3 dicembre 2021 sarà messa in onda sulla piattaforma di streaming a pagamento più conosciuta di tutto il mondo “La casa di carta 5 – Vol.2”. E sarà la fine. Ebbene sì, dopo 5 appassionanti stagioni ecco che arriva il finale che tutti noi stavamo aspettando, l’ultima battaglia che metterà fine alla guerra tra la banda e le autorità. Cosa possiamo aspettarci? “La casa di carta”: un fenomeno globale che giunge al termine Non ci sono dubbi: “La casa di carta” in questi anni è diventata molto più di una serie tv. Un vero e proprio fenomeno globale: le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ladi, serie tv prodotta da Netflix che dal 2017 ha appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo, è ufficialmente arrivata al capolinea. Il 3 dicembre 2021 sarà messa in onda sulla piattaforma di streaming a pagamento più conosciuta di tutto il mondo “Ladi5 – Vol.2”. E sarà la fine. Ebbene sì, dopo 5 appassionanti stagioni ecco che arriva ilche tutti noi stavamo aspettando, l’ultimache metterà fine alla guerra tra la banda e le autorità. Cosa possiamo aspettarci? “Ladi”: un fenomeno globale che giunge al termine Non ci sono dubbi: “Ladi” in questi anni è diventata molto più di una serie tv. Un vero e proprio fenomeno globale: le ...

