Kongsberg, Norvegia: 5 morti e 2 feriti, colpiti da uomo armato di arco e frecce (Di giovedì 14 ottobre 2021) Al momento non si esclude l'ipotesi dell'attentato terroristico, anche se secondo gli inquirenti è ancora troppo presto per affermarlo.

