Kessie, dalla Spagna: “Anche Barcellona e Real Madrid interessate” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Franck Kessie è in scadenza di contratto e gli occhi di mezza Europa sono tutti su di lui. Il centrocampista ivoriano del Milan, al momento, sembra lontanissimo dal poter rinnovare il contratto con i rossoneri e dunque i grandi club monitorano la situazione. Tra questi, secondo quanto riportato da ‘As’, ci sarebbero Anche Real Madrid e Barcellona che nell’ultimo mercato hanno puntato sui calciatori in scadenza (Alaba per i blancos, Depay, Garcia e Aguero per i blaugrana). Età e margini di crescita fanno del centrocampista rossonero un profilo appetibile e Koeman, in particolare, vede in lui quel giocatore più fisico che manca alla sua squadra. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021) Franckè in scadenza di contratto e gli occhi di mezza Europa sono tutti su di lui. Il centrocampista ivoriano del Milan, al momento, sembra lontanissimo dal poter rinnovare il contratto con i rossoneri e dunque i grandi club monitorano la situazione. Tra questi, secondo quanto riportato da ‘As’, ci sarebberoche nell’ultimo mercato hanno puntato sui calciatori in scadenza (Alaba per i blancos, Depay, Garcia e Aguero per i blaugrana). Età e margini di crescita fanno del centrocampista rossonero un profilo appetibile e Koeman, in particolare, vede in lui quel giocatore più fisico che manca alla sua squadra. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Kessie, dalla Spagna: 'Anche #RealMadrid e #Barcellona interessate' - ilnonnosimpson : RT @NicoSchira: A oggi Frank #Kessiè non ha l’accordo con nessun club. Tanti interessamenti presunti (nessuna conferma su #Barça e #RealMad… - la_rossonera : A oggi #Kessiè non ha l’accordo con nessun club. Tanti interessamenti presunti (nessuna conferma su #Barça e… - la_rossonera : RT @NicoSchira: A oggi Frank #Kessiè non ha l’accordo con nessun club. Tanti interessamenti presunti (nessuna conferma su #Barça e #RealMad… - ACMilanInside_ : Kessie, sirene dalla Spagna -