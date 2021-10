Kate Middleton brilla in verde col cappotto da 2mila euro. Ma William non approva (Di giovedì 14 ottobre 2021) Kate Middleton torna in pubblico, ricicla il cappotto verde brillante di Erdem che risale al 2014 e va contro suo marito William che allora definì il soprabito della moglie “troppo brillante”. Kate Middleton col cappotto di Erdem Kate Middleton ha raggiunto William a Kew Gardens per un evento legato all’iniziativa Earthshot Prize. Dopo l’abito d’oro con cui ha incantato il mondo, il vestito low cost e il nuovo tailleur ciclamino, la Duchessa di Cambridge ha deciso di dare nuova vita a uno dei suoi capi nell’armadio. In particolare, Lady Middleton ha scelto di indossare un cappotto con colletto arrotondato e chiusura a zip, firmato ... Leggi su dilei (Di giovedì 14 ottobre 2021)torna in pubblico, ricicla ilnte di Erdem che risale al 2014 e va contro suo maritoche allora definì il soprabito della moglie “tropponte”.coldi Erdemha raggiuntoa Kew Gardens per un evento legato all’iniziativa Earthshot Prize. Dopo l’abito d’oro con cui ha incantato il mondo, il vestito low cost e il nuovo tailleur ciclamino, la Duchessa di Cambridge ha deciso di dare nuova vita a uno dei suoi capi nell’armadio. In particolare, Ladyha scelto di indossare uncon colletto arrotondato e chiusura a zip, firmato ...

Advertising

SimonaCroisette : RT @VanityFairIt: Rania di Giordania ha fatto centro un'altra volta con raffinata semplicità. Ma la sovrana non è l'unica ad amare il denim… - vogue_italia : Splendida e raggiante Kate Middleton: ecco come ha indossato il cappotto più glam di stagione ???? - FilippoCarmigna : Verde smeraldo. Kate Middleton indossa il colore dell'inverno per un evento... green - andreastoolbox : Rania di Giordania (e non solo): regina in blue jeans - TheAttitudeMag : RT @VanityFairIt: Rania di Giordania ha fatto centro un'altra volta con raffinata semplicità. Ma la sovrana non è l'unica ad amare il denim… -