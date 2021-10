Juventus Women Chelsea | che primato allo Stadium | il record

(Di giovedì 14 ottobre 2021) La partita tradi Champions League ha fatto segnare unimportante I 16.781 spettatori che hanno assistito ieri a Juvedi’s Champions League hanno consegnato la sfida di coppa alla storia del club bianconero e non solo. La partita delladi ieri è infatti quella che ha visto la maggior partecipazione di sempre allas’s Champions League prima dei quarti di finale e la maggior partecipazione di sempre in Italia a una partita di calcio femminile Uefa. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

La partita trae Chelsea di Champions League ha fatto segnare un record importante I 16.781 spettatori che hanno assistito ieri a Juve Chelsea di's Champions League hanno consegnato la sfida di ...Commenta per primo C'è una novità: lese la possono giocare con chiunque, anche in Europa. Se era questo che veniva chiesto a Joe Montemurro, ed era questo, allora la missione bianconera si può dire già vicina al compimento.Sara Gama ha dedicato un messaggio ai tifosi della Juve dopo la partita persa contro il Chelsea in Women’s Champions League Un grazie ai tifosi della Juve. E’ quello che ha dedicato Sara Gama ai quasi ...Il tecnico della Juventus Women ha commentato la sconfitta ottenuta ieri contro il Chelsea in Champions League ...