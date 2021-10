Juventus-Roma, Veretout: “A Torino per vincere. Mou ci ha dato una nuova mentalità” (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Sarebbe importante vincere contro la Juventus” Il centrocampista della Roma, Jordan Veretout, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, a proposito del match di domenica contro la Juventus, all’Allianz Stadium, valido per l’ottava giornata di Serie A. La Roma è chiamata a dimostrare di essere in corsa per lo scudetto e di potersela giocare anche con le grandi squadre. Certamente la trasferta a Torino non sarà però semplice, ma il francese ha spiegato che i giallorossi vogliono cercare di portare a casa i tre punti: LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, sguardo sullo United: incontro tra Cherubini e l’agente del centrocampista “Contro la Juventus sarà certamente una bella gara, ma varrà sempre tre punti. Noi scendiamo in campo con ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Sarebbe importantecontro la” Il centrocampista della, Jordan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, a proposito del match di domenica contro la, all’Allianz Stadium, valido per l’ottava giornata di Serie A. Laè chiamata a dimostrare di essere in corsa per lo scudetto e di potersela giocare anche con le grandi squadre. Certamente la trasferta anon sarà però semplice, ma il francese ha spiegato che i giallorossi vogliono cercare di portare a casa i tre punti: LEGGI ANCHE: Calciomercato, sguardo sullo United: incontro tra Cherubini e l’agente del centrocampista “Contro lasarà certamente una bella gara, ma varrà sempre tre punti. Noi scendiamo in campo con ...

