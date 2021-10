Juventus-Roma, McKennie verso una maglia da titolare (Di giovedì 14 ottobre 2021) Mancano pochi giorni al big match dell’ottava giornata di Serie A tra Juventus e Roma, e sempre di più si stanno delineando le possibili formazioni. A causa dei tanti infortuni e di alcuni rientri complicati dagli impegni Nazionali da una parte e dall’altra, le scelte non saranno semplici per Allegri e Mourinho. I giocatori a disposizione non sono ancora certi, ma dall’oltreoceano arrivano buone notizie per i bianconeri. Infatti un tesserato della Juventus, Weston McKennie, ha giocato per 90 minuti con i suoi USA nonostante l’uscita dal campo anticipata nella partita precedente contro il Panama. Problemi risolti per l’americano, che in queste ore dovrebbe rientrare a Torino a contendersi un posto da titolare. Con la già preannunciata assenza di Rabiot, la presenza di McKennie dal primo ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Mancano pochi giorni al big match dell’ottava giornata di Serie A tra, e sempre di più si stanno delineando le possibili formazioni. A causa dei tanti infortuni e di alcuni rientri complicati dagli impegni Nazionali da una parte e dall’altra, le scelte non saranno semplici per Allegri e Mourinho. I giocatori a disposizione non sono ancora certi, ma dall’oltreoceano arrivano buone notizie per i bianconeri. Infatti un tesserato della, Weston, ha giocato per 90 minuti con i suoi USA nonostante l’uscita dal campo anticipata nella partita precedente contro il Panama. Problemi risolti per l’americano, che in queste ore dovrebbe rientrare a Torino a contendersi un posto da. Con la già preannunciata assenza di Rabiot, la presenza didal primo ...

