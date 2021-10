Juventus-Roma, la strana coppia nelle mani di Allegri (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il big match di domenica 17 ottobre è crocevia di una stagione. Se non per i giallorossi, di sicuro per la Juventus. La pausa Nazionali ha interrotto una serie aperta di quattro successi consecutivi (tre in Serie A, uno in Champions League), ma la pausa ha dato modo a Massimiliano Allegri anche di pensare e riflettere sulle prossime strategie. La Roma sarà solo il primo di sette avversari da affrontare nel giro di venti giorni. Uno snodo importante per capire gli obiettivi e sapere cosa davvero può essere la Juventus quest’anno. Dalla partita contro il Chelsea, il tecnico livornese ha individuato chi può dargli delle garanzie anche perché se ci si vuole defilare dal ritenere importante la partita con la Roma, di certo non si potrà farlo per la trasferta di pochi giorni dopo a San Pietroburgo. Contro lo ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il big match di domenica 17 ottobre è crocevia di una stagione. Se non per i giallorossi, di sicuro per la. La pausa Nazionali ha interrotto una serie aperta di quattro successi consecutivi (tre in Serie A, uno in Champions League), ma la pausa ha dato modo a Massimilianoanche di pensare e riflettere sulle prossime strategie. Lasarà solo il primo di sette avversari da affrontare nel giro di venti giorni. Uno snodo importante per capire gli obiettivi e sapere cosa davvero può essere laquest’anno. Dalla partita contro il Chelsea, il tecnico livornese ha individuato chi può dargli delle garanzie anche perché se ci si vuole defilare dal ritenere importante la partita con la, di certo non si potrà farlo per la trasferta di pochi giorni dopo a San Pietroburgo. Contro lo ...

