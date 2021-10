Juventus-Roma, gli aggiornamenti sulle condizioni di Dybala e la gestione di Allegri (Di giovedì 14 ottobre 2021) C’è ottimismo per la presenza di Dybala con la Roma Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ci sono buone possibilità di vedere Paulo Dybala scendere in campo domenica sera all’Allianz Stadium nel big match della sua Juventus contro la Roma. L’impressione, però, è quella che la Joya dovrà accontentarsi, almeno inizialmente, di un posto in panchina, per poi subentrare magari nel secondo tempo nel caso in cui ce ne fosse il bisogno. LEGGI ANCHE: Juventus, il c.t. USA torna sul caso McKennie Di fatto, l’infortunio muscolare di cui è stato vittima un paio di settimane fa nella partita casalinga con la Sampdoria è pressoché smaltito, ma il diktat dello staff medico bianconero è di non rischiare una ricaduta, a maggior ragione in un momento ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) C’è ottimismo per la presenza dicon laSecondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ci sono buone possibilità di vedere Pauloscendere in campo domenica sera all’Allianz Stadium nel big match della suacontro la. L’impressione, però, è quella che la Joya dovrà accontentarsi, almeno inizialmente, di un posto in panchina, per poi subentrare magari nel secondo tempo nel caso in cui ce ne fosse il bisogno. LEGGI ANCHE:, il c.t. USA torna sul caso McKennie Di fatto, l’infortunio muscolare di cui è stato vittima un paio di settimane fa nella partita casalinga con la Sampdoria è pressoché smaltito, ma il diktat dello staff medico bianconero è di non rischiare una ricaduta, a maggior ragione in un momento ...

Advertising

juventusfc : Vendite iniziate! ?? - infoitsport : Il giornalista su Juventus-Roma: 'Occasione per Mou. Allegri in difficoltà' - infoitsport : Roma, che sorrisi. Recuperati due calciatori in vista della Juventus - SSportNetwork : #SuperSportNews! L'originale! #Calcio #SerieA le ultime su #Milan #Roma #Juventus #Inter e #Lazio; #Tennis… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Roma, Abraham salta la Juventus: l'attaccante inglese rientrerà contro il Napoli -