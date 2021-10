Juventus, oggi Allegri testerà le condizioni di Dybala (Di giovedì 14 ottobre 2021) oggi durante l’allenamento della Juventus, Allegri testerà le condizioni di Dybala in vista della Roma L’allenamento di oggi della Juventus potrebbe essere decisivo per le scelte su Dybala da parte di Allegri in vista della Roma. Durante la seduta verranno valutate le condizioni dell’argentino che scalpita per esserci almeno in panchina contro i giallorossi. CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SULLA Juventus L’allenatore bianconero, però, predica pazienza (come riportato da Tuttosport) e non vorrebbe rischiarlo contro la Roma, ma preferirebbe avere Dybala a disposizione contro lo Zenit in Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021)durante l’allenamento dellalediin vista della Roma L’allenamento didellapotrebbe essere decisivo per le scelte suda parte diin vista della Roma. Durante la seduta verranno valutate ledell’argentino che scalpita per esserci almeno in panchina contro i giallorossi. CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SULLAL’allenatore bianconero, però, predica pazienza (come riportato da Tuttosport) e non vorrebbe rischiarlo contro la Roma, ma preferirebbe averea disposizione contro lo Zenit in Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

