Juventus, obiettivo tutto nuovo per il centrocampo! (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dalle parti della Continassa si pensa a come rinforzare la rosa di Allegri in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Cherubini continua a non perdere di vista Paul Pogba ma i costi elevati e lo stipendio monstre complicano e non poco l’affare. Tchouaméni, Juventus, Pogba nuovo obiettivo per la mediana Di conseguenza il nuovo direttore sportivo bianconero si sta guardando attorno e Aurélien Tchouaméni, mediano del Monaco e della Francia di Deschamps, pare essere il reale obiettivo di mercato. Per il giovane francese sono già stati avviati i contatti. LEGGI ANCHE: Icardi, parla il suo agente: Milan e Juve attente a quello che potrebbe succedere LEGGI ANCHE: “Difficilmente rivedremo Pogba in Serie A”, le dure parole del procuratore L'articolo proviene da Rompipallone - News sul ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dalle parti della Continassa si pensa a come rinforzare la rosa di Allegri in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Cherubini continua a non perdere di vista Paul Pogba ma i costi elevati e lo stipendio monstre complicano e non poco l’affare. Tchouaméni,, Pogbaper la mediana Di conseguenza ildirettore sportivo bianconero si sta guardando attorno e Aurélien Tchouaméni, mediano del Monaco e della Francia di Deschamps, pare essere il realedi mercato. Per il giovane francese sono già stati avviati i contatti. LEGGI ANCHE: Icardi, parla il suo agente: Milan e Juve attente a quello che potrebbe succedere LEGGI ANCHE: “Difficilmente rivedremo Pogba in Serie A”, le dure parole del procuratore L'articolo proviene da Rompipallone - News sul ...

