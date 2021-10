Juventus, il triste tapiro d’oro consegnato ad Ambra Angiolini (Di giovedì 14 ottobre 2021) Da che la stampa ha creato quel mostro conosciuto come gossip, si è creata o meglio, qualcuno tenta di immaginare, una linea sempre più sottile tra giusta informazione e essere schiavi della stessa. Come l’anello magico del mondo tolkeniano, così, la vita privata dei personaggi pubblici logora “redazioni” come Striscia la notizia fino al punto di renderle grottesche come Gollum. Il tapiro d’oro Massimiliano Allegri, allenatore della JuventusIl tapiro consegnato dal solito e simpaticissimo Valerio Staffelli ad Ambra Angiolini fa parte dell’essere schiavi dell’informazione, se così si può definire un gossip. Massimiliano Allegri e l’attrice romana hanno terminato la loro relazione e come premio la Angiolini ha ricevuto un tapiro. ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Da che la stampa ha creato quel mostro conosciuto come gossip, si è creata o meglio, qualcuno tenta di immaginare, una linea sempre più sottile tra giusta informazione e essere schiavi della stessa. Come l’anello magico del mondo tolkeniano, così, la vita privata dei personaggi pubblici logora “redazioni” come Striscia la notizia fino al punto di renderle grottesche come Gollum. IlMassimiliano Allegri, allenatore dellaIldal solito e simpaticissimo Valerio Staffelli adfa parte dell’essere schiavi dell’informazione, se così si può definire un gossip. Massimiliano Allegri e l’attrice romana hanno terminato la loro relazione e come premio laha ricevuto un. ...

