Juventus, dalla Spagna: il Real Madrid punta Chiesa (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo una prima stagione in bianconero ad alto livello, seguito da un Europeo da protagonista, Federico Chiesa sembra aver risolto gli iniziali equivoci con Massimiliano Allegri ed essersi ripreso la Juventus. L'esterno bianconero è infatti una pedina fondamentale nello scacchiere della Vecchia Signora, e la sua crescita ha attirato anche le attenzioni dei più importanti club europei. Tra questi, il Real Madrid che, secondo quanto riporta fichajes.net, vorrebbe l'ex Fiorentina per la prossima stagione. Il prezzo è però alto, ed ecco quindi che potrebbe essere inserita una contropartita tra Eden Hazard e Marco Asensio. SportFace.

