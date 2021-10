Juventus, Cherubini studia il grande colpo in vista della prossima stagione! (Di giovedì 14 ottobre 2021) In casa Juventus Federico Cherubini e tutta la dirigenza bianconera si stanno ponendo delle domande sul futuro di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo potrebbe non essere riscattato alla fine di questa stagione. Il suo ritorno all’Atletico Madrid non sarebbe quindi così un’utopia. Morata, Juventus, mercato La Juventus ha due attaccanti in testa I dirigenti bianconeri vorrebbero virare decisi su Dusan Vlahovic oppure su Mauro Icardi. Sarebbero loro i due veri obiettivi di mercato in vista della prossima stagione per Cherubini. Se uno dei due dovesse arrivare la Juventus si troverebbe con un grande attaccante e farebbe contento anche Allegri. LEGGI ANCHE: A sorpresa la Juventus pensa al ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 14 ottobre 2021) In casaFedericoe tutta la dirigenza bianconera si stanno ponendo delle domande sul futuro di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo potrebbe non essere riscattato alla fine di questa stagione. Il suo ritorno all’Atletico Madrid non sarebbe quindi così un’utopia. Morata,, mercato Laha due attaccanti in testa I dirigenti bianconeri vorrebbero virare decisi su Dusan Vlahovic oppure su Mauro Icardi. Sarebbero loro i due veri obiettivi di mercato instagione per. Se uno dei due dovesse arrivare lasi troverebbe con unattaccante e farebbe contento anche Allegri. LEGGI ANCHE: A sorpresa lapensa al ...

