Justine Mattera: bomba sexy nel costume che non contiene le curve (Di giovedì 14 ottobre 2021) Justine Mattera esagera ed è una vera e propria bomba sexy in costume: le curve esplodono e non si contengono. La Mattera incanta con le sue curve (Foto: Instagram).La showgirl e conduttrice statunitense, naturalizzata italiana, lascia dagli anni ’80 ad oggi tutti i suoi fan letteralmente di stucco con la sua bellezza. Classe ’71, Justine ha compiuto lo scorso maggio 50 anni, ma sembra che più passi il tempo più la sua sensualità aumenti. Dopo gli inizi come modella e cubista per permettersi gli studi, Justine ha spopolato con la musica e diventa una delle showgirl più amate del nostro paese; volto dell’italo dance negli anni ’80 insieme a Jo Squillo e Sabrina Salerno, oggi è ancora ... Leggi su formatonews (Di giovedì 14 ottobre 2021)esagera ed è una vera e propriain: leesplodono e non si contengono. Laincanta con le sue(Foto: Instagram).La showgirl e conduttrice statunitense, naturalizzata italiana, lascia dagli anni ’80 ad oggi tutti i suoi fan letteralmente di stucco con la sua bellezza. Classe ’71,ha compiuto lo scorso maggio 50 anni, ma sembra che più passi il tempo più la sua sensualità aumenti. Dopo gli inizi come modella e cubista per permettersi gli studi,ha spopolato con la musica e diventa una delle showgirl più amate del nostro paese; volto dell’italo dance negli anni ’80 insieme a Jo Squillo e Sabrina Salerno, oggi è ancora ...

