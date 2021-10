John Travolta, post (commovente) nel giorno del compleanno della moglie: «Auguri Kelly, ci manchi e ti amiamo tanto» (Di giovedì 14 ottobre 2021) John Travolta e Kelly Preston, un amore infinito. Ieri l'attore ha scritto un post su Instagram in quello che sarebbe stato il 59° compleanno della moglie. L'attrice... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 14 ottobre 2021)Preston, un amore infinito. Ieri l'attore ha scritto unsu Instagram in quello che sarebbe stato il 59°. L'attrice...

Advertising

dorinileonardo : Stasera danno Pulp Fiction Bella rassegna via @Corriere - timseddon : John Travolta: Me: - flamanc24 : RT @ilmessaggeroit: John Travolta, post (commovente) nel giorno del compleanno della moglie: «Auguri Kelly, ci manchi e ti amiamo tanto» ht… - ilmessaggeroit : John Travolta, post (commovente) nel giorno del compleanno della moglie: «Auguri Kelly, ci manchi e ti amiamo tanto» - compgirodivite : «Pulp Fiction» stasera in tv. Non solo John Travolta e Uma Thurman, ecco che fine hanno fatto gli altri protagonist… -