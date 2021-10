Jeremias Rodriguez la fidanzata Deborah in ospedale con la testa rotta (Di giovedì 14 ottobre 2021) La fidanzata di Jeremias Rodriguez Deborah Togni è ricoverata dopo essersi fratturata l’osso occipitale a seguito di uno svenimento. Uno scatto postato nelle Stories da Jeremias Rodriguez ha messo in apprensione tutti i follower: la sua mano stretta a quella della sua compagna Deborah Togni, che porta al polso il braccialetto dell’ospedale. Ci vogliono diverse Leggi su people24.myblog (Di giovedì 14 ottobre 2021) LadiTogni è ricoverata dopo essersi fratturata l’osso occipitale a seguito di uno svenimento. Uno scatto postato nelle Stories daha messo in apprensione tutti i follower: la sua mano stretta a quella della sua compagnaTogni, che porta al polso il braccialetto dell’. Ci vogliono diverse

Advertising

andreastoolbox : Rottura del cranio per la fidanzata di Jeremias Rodriguez: Sembrava Squid Game - zazoomblog : Jeremias Rodriguez fidanzata choc: “Sono svenuta e mi sono fratturata la testa” - #Jeremias #Rodriguez #fidanzata… - CarpaneseSilva1 : RT @MediasetTgcom24: Spavento per Jeremias Rodriguez, la fidanzata Deborah in ospedale con la testa rotta #jeremiasrodriguez - marcellotrenord : RT @MediasetTgcom24: Spavento per Jeremias Rodriguez, la fidanzata Deborah in ospedale con la testa rotta #jeremiasrodriguez - MediasetTgcom24 : Spavento per Jeremias Rodriguez, la fidanzata Deborah in ospedale con la testa rotta #jeremiasrodriguez… -