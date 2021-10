Jackson Martinez | “Mia vita piena di peccati | ora mi concentro su Dio”

(Di giovedì 14 ottobre 2021), ex calciatore ad un passo dal Milan nell'estate del 2015, ha raccontato la suasregolata condotta in passato

Commenta per primo La vita segreta di Jackson Martinez. L'ex attaccante dell' Atletico Madrid , esploso con caterve di gol al Porto e seguito per tanto tempo anche dal Napoli , si è ritirato nel dicembre 2020 dopo una lunga parabola ...L'ex attaccante di Porto e Atletico Madrid, che si è ritirato lo scorso anno, racconta il suo dissoluto passato: 'Avevo una vita di lussuria e piena di peccati'.La vita segreta di Jackson Martinez. L'ex attaccante dell'Atletico Madrid, esploso con caterve di gol al Porto e seguito per tanto tempo anche dal Napoli, ...