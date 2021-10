Jack Ryan 4: Amazon annuncia il rinnovo della serie, nel cast anche Michael Peña (Di giovedì 14 ottobre 2021) L'attore Michael Peña sarà uno dei protagonisti di Jack Ryan 4, di cui Amazon Studios ha annunciato oggi la produzione. Jack Ryan 4 ha ottenuto il via libera da parte di Amazon che ha inoltre annunciato l'arrivo nei nuovi episodi dell'attore Michael Peña. L'annuncio del rinnovo del progetto televisivo tratto dai romanzi di Tom Clancy arriva a poca distanza dalla fine delle riprese del terzo ciclo di episodi, di cui non è stato svelato il periodo previsto per il debutto. Nella terza stagione di Tom Clancy's Jack Ryan, il protagonista interpretato da John Krasinski è in fuga e impegnato in una corsa contro il tempo. Jack ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 ottobre 2021) L'attoresarà uno dei protagonisti di4, di cuiStudios hato oggi la produzione.4 ha ottenuto il via libera da parte diche ha inoltreto l'arrivo nei nuovi episodi dell'attore. L'annuncio deldel progetto televisivo tratto dai romanzi di Tom Clancy arriva a poca distanza dalla fine delle riprese del terzo ciclo di episodi, di cui non è stato svelato il periodo previsto per il debutto. Nella terza stagione di Tom Clancy's, il protagonista interpretato da John Krasinski è in fuga e impegnato in una corsa contro il tempo....

