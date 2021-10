Italia Viva sul nome per la giunta Manfredi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – Riceviamo e pubblichiamo dalla segreteria regionale di Italia Viva: In merito all’articolo pubblicato in data 13 ottobre 2021 dal titolo “E’ molto probabile che la prossima assessora alla cultura faccia discutere” viene detto testualmente che durante la riunione della segreteria regionale di Italia Viva si sia sostenuto che: “Per Italia Viva – o meglio: per molti della segreteria regionale del partito di Renzi, ieri in riunione – invece, il nome giusto per quella casella è quello di Caterina Miraglia”. I coordinatori regionali Ciro Buonajuto ed Angelica Saggese precisano smentendo che nessuno ha pronunciato queste frasi nè durante la riunione nè durante i colloqui informali e che oltre ad una analisi del voto sulle elezioni ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – Riceviamo e pubblichiamo dalla segreteria regionale di: In merito all’articolo pubblicato in data 13 ottobre 2021 dal titolo “E’ molto probabile che la prossima assessora alla cultura faccia discutere” viene detto testualmente che durante la riunione della segreteria regionale disi sia sostenuto che: “Per– o meglio: per molti della segreteria regionale del partito di Renzi, ieri in riunione – invece, ilgiusto per quella casella è quello di Caterina Miraglia”. I coordinatori regionali Ciro Buonajuto ed Angelica Saggese precisano smentendo che nessuno ha pronunciato queste frasi nè durante la riunione nè durante i colloqui informali e che oltre ad una analisi del voto sulle elezioni ...

