Italia Viva e Centrodestra di traverso. Salta il voto sull'ergastolo ostativo. Senza la legge mafiosi e boss possono tornare liberi. L'ira dei 5 Stelle: "Spieghino il loro no ai cittadini" (Di giovedì 14 ottobre 2021) Maggioranza divisa sull'ergastolo ostativo. Dopo le bocciature giunte dalla Corte di giustizia europea e dalla Corte Costituzionale (leggi l'articolo), una soluzione condivisa per evitare che persino i boss irriducibili, quelli che non hanno mai collaborato con la giustizia, possano tranquillamente ottenere permessi premio e benefici vari, non si riesce a trovare. Il Movimento 5 Stelle punta il dito contro Italia Viva e il Centrodestra. Cercando una mediazione e di evitare così una spaccatura in Commissione giustizia della Camera, l'avvio delle votazioni è stato rinviato alla prossima settimana. IL PUNTO. Le proposte di legge presentate sul tema sono tre, una dal Movimento 5 Stelle, una dal Pd e l'altra da Fratelli ...

