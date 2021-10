Italia Under 21 nel caos: indagine per offese razziste! (Di giovedì 14 ottobre 2021) Italia Under 21 nel caos. Nella partita tra Italia e Svezia valevole per l’Europeo di categoria, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbero state delle presunte offese razziste a Elanga, giocatore della selezione scandinava e del Manchester United. Elanga-Manchester-United La federcalcio svedese ha portato all’attenzione mediatica questo avvenimento senza precisare però il nome del calciatore reo di aver pronunciato le offese. Pronta la smentita della FIGC Italiana con una nota ufficiale. Nel referto arbitrale non c’è traccia dell’accaduto. La Uefa, per fare chiarezza, ha però incaricato un proprio addetto ad aprire un indagine per scoprire quale sia la verità. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 14 ottobre 2021)21 nel. Nella partita trae Svezia valevole per l’Europeo di categoria, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbero state delle presunterazziste a Elanga, giocatore della selezione scandinava e del Manchester United. Elanga-Manchester-United La federcalcio svedese ha portato all’attenzione mediatica questo avvenimento senza precisare però il nome del calciatore reo di aver pronunciato le. Pronta la smentita della FIGCna con una nota ufficiale. Nel referto arbitrale non c’è traccia dell’accaduto. La Uefa, per fare chiarezza, ha però incaricato un proprio addetto ad aprire unper scoprire quale sia la verità. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

gilnar76 : Italia Svezia Under 21, la UEFA apre un’indagine per le presunte offese razziste a Elanga #Acmilan #Milan #Seriea… - LorenzoPuliga : RT @CalcioFinanza: Under 21, la #UEFA apre un’indagine su Italia-Svezia - Milannews24_com : #ItaliaSvezia Under 21, la UEFA apre un’indagine per le presunte offese razziste a Elanga - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ?? La #UEFA apre un'inchiesta sul presunto caso di razzismo durante Italia-Svezia Under21?? ????? #LBDV #LeBombeDiVlad ht… - TUTTOJUVE_COM : Italia-Svezia Under 21: l'UEFA apre un'indagine per gli insulti razzisti -