Italia Svezia Under 21, la UEFA apre un'indagine per le presunte offese razziste a Elanga (Di giovedì 14 ottobre 2021) La UEFA ha deciso di aprire un'indagine per le presunte offese razziste ad Elanga durante Italia-Svezia Under 21 Ora è ufficiale. La UEFA ha deciso di aprire ufficialmente un'indagine sui presunti insulti razzisti pronunciati da un giocatore dell'Italia Under 21 nei confronti del giocatore della Svezia, Anthony Elanga, in occasione del match delle qualificazioni agli Europei di categoria andato in scena a Monza. La Figc aveva smentito ogni accusa piovuta dalla Federcalcio scandinava, negando qualsiasi tipo di offesa razzista, ma l'UEFA vuole vederci chiaro e ha aperto il fascicolo. Previste novità nei prossimi ...

sportface2016 : +++La #Svezia accusa l'#Italia: 'Insulti razzisti ad un nostro giocatore, abbiamo informato arbitri e delegati'+++ #ItaliaSvezia #Under21 - ladyonorato : In Svezia sospeso il vaccino MODERNA per i nati dopo il 1991 per gravi effetti sul cuore. Qui in Italia, di effetti… - Azzurri : Qualificazioni #U21Euro ???? ???? #Italia ?? ???? #Svezia ?? Oggi, ore 17.30 ??? Stadio di #Monza ?? In diretta su #Rai2… - BtcBee : RT @beabri: Irlanda +85,5% Svezia +63% Germania +33,7% Francia +31,1% Belgio +25,5% Paesi Bassi +15,5% Italia -2,9% Secondo i dati @openpo… - Interistasvede1 : @Clayton13_7_8_9 Non ho mai abitato in Italia ma la amo come paese. Ovviamente certe cose ti fanno arrabbiare. Ma c’è anche in Svezia ?? -