Italia-Svezia U21, la UEFA apre un fascicolo per il presunto episodio di razzismo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tramite i propri canali ufficiali, la UEFA ha annunciato di aver aperto un fascicolo d'indagine per la presunta frase razzista pronunciata da uno degli Azzurrini ai danni di Elanga al termine di Italia-Svezia. Ricordiamo che in merito la FIGC ha già diramato un comunicato nella giornata di ieri smentendo categoricamente la versione degli svedesi.

sportface2016 : +++La #Svezia accusa l'#Italia: 'Insulti razzisti ad un nostro giocatore, abbiamo informato arbitri e delegati'+++ #ItaliaSvezia #Under21 - ladyonorato : In Svezia sospeso il vaccino MODERNA per i nati dopo il 1991 per gravi effetti sul cuore. Qui in Italia, di effetti… - Azzurri : Qualificazioni #U21Euro ???? ???? #Italia ?? ???? #Svezia ?? Oggi, ore 17.30 ??? Stadio di #Monza ?? In diretta su #Rai2… - Interistasvede1 : @Clayton13_7_8_9 Non ho mai abitato in Italia ma la amo come paese. Ovviamente certe cose ti fanno arrabbiare. Ma c’è anche in Svezia ?? - CalcioNews24 : Ora è ufficiale -