Italia | si pensa a naturalizzare Ibanez

Dopo le parole di Ibanez, la Figc pensa a naturalizzare il difensore della Roma come Jorginho, Emerson e Toloi Dopo l'intervista rilasciata al Corriere dello Sport in cui Ibanez diceva che accetterebbe di buon grado una chiamata dall'Italia, la Figc – come riporta sempre il quotidiano sportivo – ha iniziato a pensarci seriamente. Il difensore della Roma potrebbe essere naturalizzato e far parte così del gruppo a disposizione di Mancini. In Azzurro ritroverebbe altri giocatori di origine brasiliana, ma naturalizzati Italiani: Emerson, Jorginho e Toloi. Per Mancini e per l'Italia, Ibanez sarebbe un rinforzo importante per la difesa, chissà che al Mondiale non possa esserci spazio anche per lui.

Italia-Belgio, Mancini pensa alla prossima sfida: «Con la Svizzera partita dell'anno»

Nazionale: Mancini pensa a Ibanez, il centrale è "convocabile" Nazionale: Roger Ibañez può essere convocato. La Nazionale azzurra ha bisogno di ricambi. Come emerso nelle ultime settimane, Roberto Mancini ha bisogno soprattutto in difesa di ...

