Italia | contro la Svizzera Mancini potrebbe convocare anche Lucca

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 ottobre 2021) RobertoLorenzoper le sfide dell’e Irlanda del Nord in programma a novembre. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che spiega come il ct azzurropescare dall’Under 21, e in particolare dall’attaccante del Pisa che sta stupendo tutti, per far sì di avere in panchina un’alternativa in più in attaccogli elvetici in quella che sarà una partita da dentro o fuori. Il tutto, però, col placet di Nicolato, visto chel’U21 si giocherà tanto in quei giorni. SportFace.