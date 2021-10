Italia Campione d’Europa: sabato Gravina e Spinazzola a Palazzo Madama per celebrare il trionfo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Grabriele Gravina e Leonardo Spinazzola saranno tra i protagonisti in Senato dell’evento “Omaggio allo sport tricolore”. I dettagli Il successo degli Azzurri a EURO 2020 sarà celebrato in Senato sabato 16 ottobre (ore 12, diretta su Raiuno) in occasione di ‘Omaggio allo sport tricolore’, l’evento dedicato alle vittorie conquistate quest’anno dagli atleti azzurri ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo, al Campionato Europeo di Calcio e in altre discipline. Nell’Aula di Palazzo Madama saranno presenti il presidente della FIGC Gabriele Gravina e Leonardo Spinazzola, uno dei 26 Azzurri che lo scorso 11 luglio a Wembley si sono laureati Campioni d’Europa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Grabrielee Leonardosaranno tra i protagonisti in Senato dell’evento “Omaggio allo sport tricolore”. I dettagli Il successo degli Azzurri a EURO 2020 sarà celebrato in Senato16 ottobre (ore 12, diretta su Raiuno) in occasione di ‘Omaggio allo sport tricolore’, l’evento dedicato alle vittorie conquistate quest’anno dagli atleti azzurri ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo, al Campionato Europeo di Calcio e in altre discipline. Nell’Aula disaranno presenti il presidente della FIGC Gabrielee Leonardo, uno dei 26 Azzurri che lo scorso 11 luglio a Wembley si sono laureati Campioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

