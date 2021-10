Italia | agente Deco | “Raphinha è stato vicino a vestire la maglia azzurra | forte sondaggio della Figc”

(Di giovedì 14 ottobre 2021), ex campione e oggi, tra gli altri, di, ha confermato che il centrocampista brasiliano del Leeds con originine èla. “L’anno scorso c’era la possibilità di giocare con la Nazionalena; c’èunFedercalcio, e io gli ho dato i miei consigli – ha dichiarato l’ex Chelsea e Barcellona a Globo Esporte – . Sa quello che penso, bisogna prendere decisioni sensate. Gli ho detto che avrebbe potuto avere occasioni con la nazionale brasiliana, perché ha caratteristiche diverse dagli altri giocatori offensivi. Io conosco il Brasile (in carriera ha ...

L'ex calciatore del Barcellona Deco, oggi agente sportivo, ha parlato del suo assistito Raphinha, molto vicino a giocare per la Nazionale italiana lo scorso anno: 'Forte sondaggio della Federcalcio, i ...