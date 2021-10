Ita si chiamerà Alitalia: comprato il marchio dell’ex compagnia di bandiera per 90 milioni (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il marchio Alitalia va a Ita per 90 milioni di euro dopo che si è conclusa la procedura di offerta pubblica avente per oggetto il marchio Alitalia Spa e il dominio internet della compagnia. Sul filo di lana si chiude quindi la vicenda dello storico brand della ex compagnia di bandiera e Ita potrà apporlo sulla livrea dei suoi aerei che decolleranno ufficialmente da venerdì 15. La cifra è assai lontana dai 290 milioni di euro della base d’asta, gara andata deserta. Il presidente Alfredo Altavilla e l’amministratore delegato, Fabio Lazzerini, illustreranno alla stampa l’avvio di Ita durante l’evento in streaming ‘ITA.Born in 2021’. Tra gli obiettivi a cui punta la newco, quella di essere la compagnia aerea più verde in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilva a Ita per 90di euro dopo che si è conclusa la procedura di offerta pubblica avente per oggetto ilSpa e il dominio internet della. Sul filo di lana si chiude quindi la vicenda dello storico brand della exdie Ita potrà apporlo sulla livrea dei suoi aerei che decolleranno ufficialmente da venerdì 15. La cifra è assai lontana dai 290di euro della base d’asta, gara andata deserta. Il presidente Alfredo Altavilla e l’amministratore delegato, Fabio Lazzerini, illustreranno alla stampa l’avvio di Ita durante l’evento in streaming ‘ITA.Born in 2021’. Tra gli obiettivi a cui punta la newco, quella di essere laaerea più verde in ...

Advertising

repubblica : Ita si chiamera' Alitalia: la nuova azienda compra per 90 milioni il marchio storico della compagnia di bandiera - repubblica : Ita si chiamerà Alitalia: la nuova azienda compra il marchio storico della compagnia di bandiera - salvatoreminald : RT @fattoquotidiano: Ita si chiamerà Alitalia: comprato il marchio dell’ex compagnia di bandiera per 90 milioni - woland1964 : RT @fattoquotidiano: Ita si chiamerà Alitalia: comprato il marchio dell’ex compagnia di bandiera per 90 milioni - carloarbini51 : RT @repubblica: Ita si chiamera' Alitalia: la nuova azienda compra per 90 milioni il marchio storico della compagnia di bandiera https://t.… -