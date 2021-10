Ita compra lo storico marchio Alitalia per 90 milioni di euro

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilva a Ita per 90didopo che si è conclusa la procedura di offerta pubblica avente per oggetto ilSpa e il dominio www..com. Sul filo di lana ...

... e questo grazie agli accordi con Airbus per la fornitura di aerei di ultima generazione", ha detto Altavilla, ma il presidente si impegna anche "affinchémetta davvero il cliente al centro della ...ROMA - Si è conclusa la procedura di offerta pubblica avente per oggetto il marchio Alitalia Spa e il dominio www. Alitalia.com. Ad aggiudicarsi marchio e dominio è stataad un valore di 90 mln di euro. La base d'asta era di 290 milioni, ma la prima asta era andata deserta.Il marchio Alitalia va a Ita per 90 milioni di euro dopo che si è conclusa la procedura di offerta pubblica avente per oggetto il marchio Alitalia Spa e il ...Ad aggiudicarsi marchio e dominio è stata ITA ad un valore di 90 mln di euro. La base d'asta era di 290 milioni, ma la prima asta era andata deserta. (news in aggiornamento) i è conclusa la procedura ...