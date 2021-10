Isola Sacra | ramo si stacca dall’albero all’uscita dalla scuola Lido del Faro

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Fiumicino – Un grossosi èto da un albero propriodei bambini da. E’ successo oggi, giovedì 14 ottobre, alle ore 16, in concomitanza con l’orario d’uscita degli alunni delladeldi via Fontana, a. Ilè caduto a terra di fronte agli occhi dei genitori delladel. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito: il caso, infatti, ha voluto che nessuno fosse sotto l’albero nel momento in cui ilsi èto. La paura, però, è stata tanta, e c’è chi ora teme che possa succedere di nuovo. Ilonline – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X ...

